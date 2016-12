The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONS Cultura popular per a celebrar el Dia dels valencians Una cercavila organitzada pel grup Barxell ompli de festa els carrers del centre durant el 10 d’octubre martes, 13 de octubre de 2015 La cultura popular ha tingut especial protagonisme en la celebració del 9 d’octubre a Alcoi. Organitzada pel Grup de Dolçaines i Tabals Barxell, el dissabte es va celebrar una cercavila amb la participació dels grups de dansa i les muixerangues de Sueca i Cullera. Amb aquesta activitat, el grup Barxell continua celebrant el seu 25 aniversari.