AGENDA Cultura sostenible Cultura y sostenibilidad son compatibles en este plan del último fin de semana de marzo jueves, 30 de marzo de 2017 El último fin de semana de marzo es una buena oportunidad para conocer la ciudad y la comarca. ¿Te apuntas? El viernes 31 de marzo continuán les Jornades per a la Sostenibilitat con una conferencia: No dispareu al meteoròleg. Es a las 20 horas, en la sala de exposiciones de l’Arxiu Municipal de Muro. En Alcoy, hay teatro con carácter de sainete: El crack del 29, de Jordi Peidro. Del Cuadro Artístico de la Asociación de San Jorge, a partir de las 20.30 horas, en el Teatro Calderón. Hay actuación de Marco Pompero, a las 21 horas, en l’Ateneu Cultural El Panical. A la misma hora, un recital lírico-poético, La luna de García Lorca, en el Teatre Principal, a beneficio de Salvem l’Aqüífer del Molinar en su campaña de defensa del agua. Ah, y vinculado a esto, el pub l'Escenari inaugura La Luna de Alissia, a las 22.30 horas de este mismo viernes. El sábado, primer día de abril, les Jornades per a la Sostenibilitat presentan una ruta etnobotánica a las 10 horas, en l’Arxiu Municipal de Muro. Y teatro, La marea, a las 20 horas, en el Auditorio de Benilloba. ¿El domingo, día 2 de abril? Descansó. O no. Concierto Societat Musical Nova d’Alcoi, a las 11:45 horas, en el Teatre Calderón. Jornades per a la Sostenibilitat con la Fira de l’oli i del vi i Fira de la Terra, a las 11 horas, en Setla de Nunyes. Además, la Unió Musical Contestana ofrece un concierto de la Mare de Déu del Miracle, a las 12.00 horas. El Teular (Alcoy). Y la visita guiada a la albufera de Gaianes, con la Colla Ecologista La Carrasca, a las 9.00 horas desde Alcoy (plaza al-Azraq) y a las 9.30 horas desde Muro (instituto Serra Mariola).