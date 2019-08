Cumbre por la pólvora

The examples populate this alert with dummy content

Los alcaldes de Alcoy, Elda y Villena y la presidenta de la Undef se reúnen con la subdelegada del Gobierno y acuerdan presentar a Interior las peticiones de cambios en la normativa de uso de este explosivo en actos festeros jueves, 29 de agosto de 2019

Los alcaldes de Alcoy, Elda y Villena y la presidenta de la Undef se han reunido esta mañana con la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, para trasladarle la preocupación por la crisis de la pólvora, con la subida del precio de la pólvora -como punta de lanza- que ha llevado a una bajada de la participación en los actos de arcabucería en fiestas de Moros y Cristianos. En el encuentro, las partes han acordado que estos ayuntamientos y la UNDEF presenten una documento conjunto a la Subdelegación pidiendo modificaciones en la normativa, como cambiar el tiempo que puede estar la pólvora en las poblaciones o el trasvase del explosivo a las cantimploras, entre otros. La subdelegada se ha comprometido a trasladarlo a Madrid. "En un plazo, lo más breve posible, convocar una reunión en el Ministerio para que evalúen ese documento. Eso no quiere decir que se pueda modificar todo, pero si hay algo que pueda ser susceptible y modificable para mejorar el tema de la pólvora pues así lo haremos". El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, tras la reunión ha criticado que ahora el Partido Popular pida los cambios en la normativa, cuando la actual ley se aprobó con el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces "se hizo una serie de alegaciones por parte de las entidades festeras que, seguramente, muchas serán las que se van a plantear ahora para que se cambien y fueron rechazadas por parte del gobierno del Partido Popular. Yo no sé si las propuestas que vamos a hacer van a ser posibles o no, pero quien no puede dar lecciones es quien ya ha dicho que no a todas esas propuestas que en su momento se hicieron por parte de las entidades festeras". Francés, por último, ha destacado que "el objetivo nuestro es colaborar, trabajar e ir de la mano del mundo de la fiesta y, con la colaboración de la Subdelegación, intentar plantear cambios que vayan en la línea de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los actos festeros". Poblador también ha destacado que en las próximas semanas "bajará" el precio de la pólvora una vez el polvorín de Alemania -origen de la crisis de los precios por el accidente que sufrió- esté operativo al 100%.