ECONOMÍA Curso de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento para mejorar la competitividad de las pymes El miércoles 29 a las 20,30 horas en la Cámara habrá una reunión explicativa - Los participantes en ediciones anteriores han mostrado su satisfacción por todo lo aprendido en estas clases gratuitas martes, 28 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/01/2020) Los comerciantes de la ciudad podrán beneficiarse de un curso gratuito para mejorar su competitividad. El proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Alcoy y la Cámara de Comercio. En una primera fase en 2017 y 2018 participaron inicialmente empresas del Mercat de Sant Roc y después de sumaba otra treintena. Los asistentes aprenderán medidas para mejorar el rendimiento de sus negocios, la relación con el cliente, empleados y comercios, además de técnicas de relaciones con el entorno que se pueden aplicar incluso a la vida diaria. El presidente de Cámara de Comercio, Pablo de Gracia, anima a acudir a la reunión explicativa de este proyecto que tendrá lugar el miércoles 29 a las 20,30 horas en el salón de actos de la propia Cámara. El objetivo del programa es profesionalizar la gestión de pymes. Los convocantes destacan los buenos resultados en sus dos primeras ediciones y la satisfacción de sus participantes. Junto a de Gracia en la presentación estuvo la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, la presidenta de la Federación de Comercio, Mónica Herreros y el presidente de ACECA, Rafa Pérez, así como comerciantes que participaron en las anteriores ediciones.