The examples populate this alert with dummy content

TEATRO MUSICAL D*3 Jóvenes Artistas recibe el premio Buero de teatro joven Reciben este galardón por segundo año consecutivo y cuarto en total de 16 ediciones - Se trata de unos premios que reconocen al teatro realizado por jóvenes de 14 a 21 años - Estrenan este sábado y domingo otra obra miércoles, 12 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación D*3 Jóvenes Artistas ha recibido el Premio Buero de Teatro Joven en el teatro Talía de Valencia. Se trata de la cuarta vez en la que D*3 es galardonado con este reconocimiento, segundo consecutivo, con el que se destaca el teatro realizado por jóvenes de entre 14 a 21 años tanto en categoría escolar como no escolar. Estos galardones llevan ya 16 años de trayectoria y en esta edición participaron 395 grupos. Jenny Ramírez junto a componentes del grupo han recogido este reconocimiento. La entidad alcoyana ha recibido una mención especial por la mejor puesta en escena y coreografía por su musical Moisés y el año pasado ya recibieron otra mención especial por El futuro rey. El mismo grupo tiene previsto representar este sábado 15 de junio a las 20 horas y el domingo 16 a las 18 horas de otro musical El último pétalo en el Teatro Salesianos San Vicente Ferrer. Se darán cita sobre el escenario cerca de 100 artistas de entre 3 a 40 años.