The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “Da un poco de pena ver que la gente no responde” Salvador Monzó y Lirios Rovira, presidente y directora deportiva del Nou Basquet Alcoy, nos visitan en Ser Deportivos desde la Venta Sant Jordi martes, 12 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/12/2017) El Nou Basquet Alcoy suma y sigue. El club dirigido por Salvador Monzó ha analizado en Ser Deportivos la primera parte de la temporada de todos los equipos que conforman el club. Hablamos de la actualidad del club, con Lirios Rovira, de la función de la dirección deportiva y de muchas cosas más en un programa realizado desde la Venta Sant Jordi, en carretera nacional 340 junto al cruce de Benifallim. Escucha el programa de hoy en el archivo adjunto.