The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Da Vinci Business School ofrece un Master de Gestión de Pymes Su director, Manolo Pastor, junto al consultor, Bruno Broseta, presenta la formación dirigida a los empresarios jueves, 07 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/11/2019) El Máster de Gestión de Pymes que ofrece Da Vinci Business School llega a su quinta edición. Su director, Manolo Pastor destaca en Hoy por Hoy el valor generado en las cuatro ediciones anteriores en las que se han formado 52 empresarios de la comarca. A través de esta formación "hemos generado empleo, riqueza y más ingresos". El máster se desarrollará los viernes por la tarde entre noviembre y junio. La primera sesión, de prueba, tendrá lugar el 8 de noviembre a partir de las cuatro de la tarde en el CEEI. Bruno Broseta, consultor de empresas, conducirá la sesión.