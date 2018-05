The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA Da Vinci expone casos de éxito en la presentación de su máster La escuela de negocios lanza la cuarta edición del plan de formación específica para pequeñas y medianas empresas martes, 15 de mayo de 2018 La Ventana (14/05/2018) Da Vinci Business School presenta este martes la cuarta edición del Máster en gestión de pequeñas y medianas empresas. La escuela cuenta con el profesor Fabián Villena, que ofrecerá una conferencia sobre Premisas para el éxito. Villena ha explicado en RADIO ALCOY que su charla no se centrará en la teoría, sino que ofrecerá casos prácticos. "El acto es una primera píldora de formación", asegura Manolo Pastor, responsable del centro. El máster que se presenta a las 19.00 horas en el hotel Ciutat d'Alcoi nació en 2016 con la vocación de ser una formación para profesionales. Por eso los alumnos son personas que están al frente de empresas. "Si no estamos seguros que va a haber una correcta transferencia de conocimiento, no los admitimos", explica Pastor. El proyecto formativo de Da Vinci Business Scholl destaca por la parte práctica, que consiste en el asesoramiento para poner en marcha un proyecto de mejora empresarial. "Este proceso de consultoría personalizado a la empresa y realizado por expertos es uno de los factores que diferencia este máster", señala Manolo Pastor.