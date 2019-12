The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Dani Marquez lo podrá contar, ¿y los siguientes? El futbolista del Silla pasó 30 minutos en el césped esperando a una ambulancia después de un choque fortuito - De nuevo vemos una lamentable imagen del fútbol de Tercera División- Marquez relata lo que pasó en Ser Deportivos jueves, 12 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/12/2019) Poco se ha hablado de fútbol tras el partido que enfrentó al Alcoyano y al Silla y que terminó con empate a cero. Lo más importante al margen del resultado fue la acción que supuso la lesión de Dani Márquez. Un choque fortuito con Migue Aracil, terminó con el futbolista local en el suelo. La primera sensación es que no tenía sensibilidad en las piernas y se decidió no tocarlo hasta que llegaran las asistencias. Primero la megafonía del club pidió un médico en la grada. Un aficionado del Alcoyano, médico, fue a socorrerle. Después vino lo que nadie esperaba, la megafonía anunciaba que se había llamado a una ambulancia y que el partido se reanudaría en unos 25 minutos más o menos, que terminaron siendo 40, puesto que la ambulancia tardó 30 minutos de reloj. La situación fue rocambolesca y a partir de ahí saltaron todas las alarmas y la lluvia de críticas y denuncias. El protagonista de la acción, Dani Márquez, lo ha contado todo en Radio Alcoy, en el programa Ser Deportivos tomando el habitual "café del Alcoyano". Además el entrenador del Alcoyano , Vicente Parras también denunció la situación, así como diferentes jugadores, aficionados o el director deportivo del Alcoyano, José Luís González que también hizo declaraciones. Escucha la entrevista con Dani Márquez porque no tiene desperdicio.