GIMNASIA RÍTMICA Daniela Pico, sub campeona de España Era la Primera vez que una gimnasta alcoyana estaba en este nivel, pertenece al CGR Alcoy – Además consiguió el bronce en la final de cuerda y oro en manos libres de categoría benjamín domingo, 25 de junio de 2017 Daniela Picó se proclamó sub campeona de España en categoría benjamín en el campeonato absoluto individual de gimnasia rítmica. Era la primera vez que Alcoy tenía una participante en este nivel , en este caso del CGR Alcoy. Daniela consiguió ser la segunda clasificada en la clasificación final y consiguió el bronce en la modalidad de cuerda y oro en manos libres.