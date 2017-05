The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA Daniela Picó y Elba Navarro estarán en el Nacional Absoluto Las gimnastas del CGR Alcoy y CGR Sant Jordi, disputarán la máxima competición nacional de gimnasia rítmica martes, 30 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/05/2017) Los dos clubs de Alcoy de gimnasia rítmica, han conseguido colocar a dos gimnastas en lo más alto de las competiciones. El CGR Alcoy lo hará en individual , Daniela Picó estará en junio en Valencia para disputar la máxima competición a nivel nacional de este deporte. Daniela logró la clasificación tras quedar sub campeona Autonómica. Por primera vez Alcoy tendrá a una gimnasta disputanto esta competición a este nivel. Por su parte el CGR Sant Jordi, participará por equipos con Elba Navarro, que hace conjunto con una compañera de Torrevieja. Ambas disputarán el nacional por equipo en Logroño a finales del mes de junio. La gimnasta alcoyana se clasificó tras quedar cuarta por equipos en el Autonómico. Sus entrenadoras, Sara González ( CGR Alcoy ) y Lucia Úbeda ( CGR Sant Jordi) lo han contado todo en Ser Deportivos.