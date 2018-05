The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL MOSTRA 2018 Dansa sobre xanques per donar veu a la dona marca l'inici de la programació de la Mostra La versió de sala de l'obra 'Mülier' enceta l'agenda entre setmana de la Mostra de Teatre 2018, aquesta vesprada, a les 20 hores lunes, 28 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (28/05/2018) Cinc ballarines conquisten l'escenari pujades a unes xanques. La necessitat d'explorar el món femení mitjançant la dansa porta a les protagonistes de Mülier, l'espectacle de la companyia Maduixa, a desafiar els límits físics. L'obra fa una parada a la seua gira internacional per encetar la setmana de la Mostra de Teatre a Alcoi aquest dilluns, a les 20 hores, al Teatre Calderón. Una de les propostes més fortes que arriba aquest any a la ciutat, ja que, entre els tants reconeixements en què conta, suma dos Max al 2017. Després de parlar amb una de les responsables de Maduixa, Loles Peris, en aquest segon programa especial Mostra 2018 avancem un petit tast de les dos obres que continuen demà de matí la programació de la Mostra: El tambor de Cora, dels 'indefraudables' La Teta Calva, i els Microepisodis de feixisme quotidià, d'uns gran Bramant Teatre.