EL CAFÉ DEL ALCOYANO "Daría lo que sea por jugar el domingo" Nebil Ibañez es jugador del Eldense y natural de Alcoy, el domingo vuelve a El Collao, ha sido nuestro invitado tomando "El café del Alcoyano" desde Premium Sport Café jueves, 28 de noviembre de 2019 AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/11/2019) El jugador de Alcoy, Nebil Ibañez, ha sido nuestro invitado en "el café del Alcoyano" desde Premium Sport Café. Con el jugador que esta temporada milita en el Eldense, hemos hablado de muchas cosas tanto deportivas como personales con alguna sorpresa incluida. Después de una lesión, Nebil ha trabajado duro para poder llegar bien al partido del domingo y si no hay ningún problema volverá a pisar el campo de El Collao. El jugador lleva en el Alcoyano desde los cinco años y el domingo jugará como rival por primera vez, si su entrenador lo considera oportuno. Un sueño que se puede ver cumplido el próximo domingo.