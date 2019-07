The examples populate this alert with dummy content

ARREL D'art, històries i esports nàutics La Mancomunitat y la Coordinadora pel Valencià organitzen la IV Ruta de Contacontes i Millena exhibeix l'exposició d'Art Nostre on està la fotografia premiada de Toni Miranda miércoles, 03 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/07/2019) En Arrel els contem la IV Ruta de Contacontes, organitzada per la Coordinadora de L’Alcoià i El Comtat pel Valencià i la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat. Iniciarà el seu recorregut l’11 de juliol a Millena per seguir pels quinze municipis de la Mancomunitat fins arribar a l'última parada que serà el 9 d’octubre a Alcoi. Francesc Gisbert, president de la Coordinadora, ens dona detalls sobre aquesta activitat cultural. I de lletres a l’art, perquè les 20 obres d’Art Nostre s’exhibeixen a la sala polivalent de Millena des del passat divendres. En aquesta exposició es pot conèixer l’obra guanyadora d’aquesta Biennal d’Art i que du la firma del fotògraf alcoià Toni Miranda. Hem convidat a l’artiste a la secció d’Arrel perquè els explique el significat de la imatge que titualda Aferrat a la vida. La Mancomunitat ha organitzat una jornada per als joves per a practicar esports nàutics. L’excursió serà el dimarts 16 de juliol a Arenales del Sol i va dirigida a joves de 14 a 18 anys. Mauro Montava, tècnic de Joventut de la Mancomunitat, explica qué s’ha de fer per participar en aquesta activitat esportiva.