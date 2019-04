The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Datos al alcance de todos El Ayuntamiento activa una plataforma digital, enmarcada en el proyecto Smart City, para mostrar cifras e información de interés general sobre economía, demografía o turismo martes, 02 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/04/2019) El Ayuntamiento de Alcoy estrena una plataforma en la que se muestran datos e información de interés sobre economía, demografía, medio ambiente, cultura o turismo de la ciudad, entre otros. En este nuevo proyecto, enmarcado en la estrategia de Smart City Alcoy, los ciudadanos, directivos de empresas u otros organismos podrán consultar el conjunto de números, por ejemplo, de entradas y salidas de vehículos de la ciudad, zonas donde hay wifi o el resultado de entradas vendidas a través de ticketalcoi. Cristian Córdoba, de la empresa informática alcoyana Acceseo –encargada de desarrollar este portal web-, explica que la plataforma Opendata "prentede aportar a la red empresarial de la zona y a los ciudadanos" la posibilidad "de trabajar con datos abiertos, que podrían comparar y utilizarse para realizar varios proyectos" con el fin de que los puedan tener en cuenta "para tomar decisiones, para saber más de su ciudad o sobre el gobierno local" destacando que "abriendo datos, implica más transpariencia". Manolo Gomicia, edil de Ciudad Inteligente, señala que la puesta en marcha de esta enciclopedia de las cifras e información de interés general es una apuesta por proyectos digitales y desde la concejalía quisieron que una empresa local, como es el caso de Acceseo, desarrollase este espacio. La base de datos abierta se puede examinar en opendata.alcoi.org.