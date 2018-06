The examples populate this alert with dummy content

FUTBOL SALA David Peinado es el nuevo entrenador del Unión Alcoyana El técnico firmaban para las próximas dos temporadas y lo presentaba a los jugadores del primer equipo - Con experiencia como jugador en 2ªA, 2ªB y 3ª, como entrenador en el femenino del Castalla jueves, 14 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La temporada 18/19 del Unión Alcoyana - Serelles CFS ya está en marcha y de qué manera. La semana de Fiestas de San Jorge finalizaba la temporada y la dirección del club se ponía inmediatamente manos a la obra. Se pretendía dar un giro y un aire fresco a todos los estamentos del mismo con el objetivo de seguir avanzando y mejorando la estructura institucional y deportiva. Aunque habían competiciones de cantera de por medio, ya se empezaba a actuar con Javi Silvestre, licenciado en educación física y entrenador nacional, como presidente y con David Ugeda, licenciado en magisterio y jugador y entrenador del club, como director de la cantera. Dos importantes y novedades se ponían al frente del barco para finalizar la 17/18 y para empezar ya a planificar la 18/19. Así fue. Después de una etapa de 3 años en la que los resultados y las lesiones no acompañaron al gran trabajo realizado por Javi Silvestre, como se pudo medir la temporada pasada ocupando en 2º lugar durante dos tercios de campeonato, el puesto de entrenador quedaba vacante y el club empezaba a mover ficha. El martes por la tarde Javi Silvestre y David Peinado firmaban para las próximas dos temporadas y lo presentaba a los jugadores del primer equipo, a falta de “dos flecos”, todos renovados tras su grandísima temporada. El que fuera portero y uno de los capitanes del club en su época más gloriosa consiguiendo el ascenso a 2ªB, el subcampeonato de liga en dicha categoría o los cuartos de final de la Copa del Rey cosechados una temporada después, se hacía cargo del equipo. Con experiencia como jugador en 2ªA, 2ªB y 3ª, como entrenador en el femenino del Castalla, donde también coordinaba y entrenaba en la base, y considerado como “de la casa” por sus años al servicio del club, el entrenador ibense empieza una nueva etapa en su carrera deportiva al timón del primer equipo del Unión Alcoyana - Serelles CFS. Aunque efectuando todo tipo de movimientos desde que empezarón los contactos entre ambas partes, el nuevo entrenador, que se presentará esta tarde a medios, sponsors y autoridades en el ya habitual lunch de final de temporada en la La Hacienda, se plantea como objetivo inmediato reforzar tanto en cantidad como en calidad el plantel alcoyano con jugadores que puedan aportar al grupo tanto dentro como fuera de la pista.