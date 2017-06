The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS David Porras da nombre al campus de Salesianos Es la sexta edición del campus de Salesianos con más de un centenar de participantes. Este año al nombre de Salesianos se une el de David Porras miércoles, 28 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/06/2017) Es la sexta edición del campus de Salesianos con más de un centenar de participantes. Este año al nombre de Salesianos se une el de David Porras. Como cada año, Ser Deportivos visita este campus para hacer el programa en directo. Hoy hemos tenido a el propio David Porras, a Juanlu Carbonell, que dará una charla a los niños y a Salva Domenech, un joven invidente que nos ha explicado sus inquietudes y su manara de hacer deporte.