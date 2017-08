The examples populate this alert with dummy content

DESTITUCIÓN David Porras deja de ser entrenador del Ibiza La noticia sorprende porque sólo se ha disputado un partido de liga en el que perdió 0-1 lunes, 21 de agosto de 2017 El fútbol no deja de sorprender. El conjunto pitiuso, después de la primera jornada en la que perdió como local por 0-1, ha decidido dejar de contar con David Porras como entrenador. El Ibiza ha emitido este comunicado para hacer oficial la marcha de Porras. “La U.D Ibiza y el entrenador David Porras Navarro han acordado por mutuo acuerdo la finalización del contrato como entrenador del primer equipo. Desde el club queremos darle las gracias por la labor realizada al frente de la entidad y desearle todo lo mejor en el futuro. El segundo entrenador Don Manel Benavente González, ocupará el cargo provisionalmente. El Club está trabajando en la selección de un nuevo entrenador”. Parece impensable que pudiera ser por los resultados ya que acaba de comenzar la temporada. El técnico de Alcoy dejará la isla donde si continuará el ibense Jorge Devesa.