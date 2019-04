The examples populate this alert with dummy content

HÉRCULES - ALCOYANO David quiere ganar a Goliat otra vez El Alcoyano quiere seguir la racha de buenos resultados en Alicante – El partido será el sábado a las 19.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 om, App Ser o en esta misma web viernes, 05 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/04/2019) El Hércules - Alcoyano no es un partido más. El Alcoyano afronta el primero de los dos derbis más atractivos que tiene ante equipos de la Comunitat en un buen momento. La victoria ante el Lleida de la semana pasada de la forma que se produjo, ha activado la ilusión de un equipo que va a más y que necesita confirmar el buen momento con resultados. La estadística favorable al Alcoyano, las últimas cuatro visitas al Rico Pérez el Alcoyano las cuenta por victorias a pesar de que el equipo de la capital siempre quintuplica el presupuesto del Alcoyano. Barrera sigue teniendo muchos problemas para confeccionar el once ya que muchos jugadores tiene que ser readaptados de su posición natural. De Lerma, Fomeyem, Ruso y Córcoles no estarán por lesión, mientras que Omgba está sancionado. Así que sólo tiene cuatro defensas naturales y uno en el centro del campo, Anaba. Sobra tiene de delanteros que alguno tendrá que jugar en una posición fura de lo habitual, pero no le queda otra al técnico hispano – argentino, algo que no le viene de nuevo. Mario Barrera repite convocatoria con Antonio Pino como novedad por la sanción de Omgba, por lo que vuelve a contar con los jugadores de la cantera Morgado y Javi Montava. No se descarta que si es necesario Barrera haga debutar a alguno de los dos. Morgado es juvenil y Javi Montava cadete, el 10 de abril cumplirá 16 años. El árbitro el partido será el castellano manchego Antonio Arberola Rojas, sólo un precedente con el Alcoyano, la victoria la temporada pasada 2-1 ante el Badalona. Al Hércules también le ha pitado uyna vez y terminó con goleada 4-0 ante el Mestalla. El encuentro será el sábado a las 19.00 horas y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy 1485 om, App Ser o en esta misma web desde las 18.45 horas. El Alcoyano no estará solo ya que más de 300 aficionados de Alcoy estarán en el “quesito” del Rico Pérez para animar al Deportivo.