SALIDA DEL ALCOYANO David Torres deja el club Punto final a la etapa de David Torres con el Alcoyano - Delantero y club llegan a un acuerdo para la rescisión de su contrato miércoles, 24 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/01/2018) El delantero del Alcoyabno David Torres se marcha. La noticia ha caido con mucha sorpresa ya que en ningún caso se había hablado de una marcha tan relevante en el vestuario. El delantero ha sido pitado varias veces por un sector de la afición, sus escasos goles no le han ayudado, pero es indiscutible que el delantero simpre se lo ha dodo todo por el escudo del Alcoyano, y con más o menos acierto, no se le puede reprochar nada al delantero alicantino, que fue pretendido a principio de temporada por el Hércules y no se descarta su vuelta al conjunto de la capital. Aunque todo apunta a que el jugador terminará en el Atlético Baleares y el viernes puede ser presentado. David Torres finaliza su segunda etapa con el Alcoyano. El jugador se ha despedido de la afición y del club por medio de las redes sociales y con este comunicado: "Al mediodía de hoy el CD Alcoyano y David Torres han acordado rescindir la vinculación contractual que unía a las partes. Desde la entidad queremos agradecer al delantero de Petrer su entrega, profesionalidad y esfuerzo en esta última etapa. Asimismo, le deseamos toda clase de éxitos a nivel deportivo y personal en el futuro". Castellón, Hércules y otros club ya se han interesado por el delantero, que ofertas no le faltarán para seguir jugando lo que resta de temporada.