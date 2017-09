The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO David Torres se desahoga El delantero habló de “no tener ideas claras”, “no estamos entendiendo lo que quiere el Míster” o “abusamos del juego directo” lunes, 04 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/09/2017) Sorprendieron las declaraciones de David Torres tras el partido entre el Alcoyano y Olot. El delantero, salió a sala de prensa y no se mordió la lengua a la hora de hablar de los problemas que tiene el equipo en este principio de temporada. Torres aseguró que “no tenemos las ideas claras y nos cuesta mucho entrar en los partidos”. De lo más sorprendente fue decir abiertamente que “no estamos entendiendo lo que quiere el míster, nos falta contundencia y tenemos que estar más juntos para ganar más segundas jugadas”, aseveró. A todo esto añadió que , “creo que estamos abusando mucho del juego directo y en esta categoría si no ganas las segundas jugadas lo pagas”, destacó. El delantero también dejó claro que “es nuestro peor momento desde la pretemporada hasta ahora y es el principio, pero estoy seguro que vamos a mejorar y que vamos a ir a más y a mejor”. Las palabras del delantero, de momento , no han obtenido respuesta, y hasta después del encuentro de Copa del Rey ante el Olot, todo apunta que no habrá declaraciones. El partido del Olot será el miércoles a las 19.00 horas en la localidad catalana. Radio Alcoy, lo contará en directo como suele ser habitual.