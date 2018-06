The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Davó afronta en solitario la carrera por dirigir Podemos en Alcoy La concejal de Guanyar queda como única candidata a la Secretaría General tras la retirada de Andreu Bernabeu, que se asegura plaza en el próximo equipo ejecutivo lunes, 11 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Naiara Davó es la única aspirante a dirigir Podemos en Alcoy tras la retirada del otro candidato. Andreu Bernabeu ha retirado su candidatura a la Secretaría General de la formación morada en Alcoy. Así lo han comunicado los dos candidatos a través de las redes sociales. Según ese escrito, Bernabeu formará parte del futuro equipo ejecutivo municipal del círculo local. La militancia de Podemos deberá refrendar a la única candidata, la concejal de Guanyar Naiara Davó, en las votaciones que han comenzado hoy y que se prolongarán hasta el lunes de la semana que viene. Para ser designada secretaria general de Podemos Alcoy, Davó precisa el 10% de los 1.121 inscritos en el partido o el 20% de los inscritos activos, es decir, aquellos que han participado en anteriores consultas. La votación es telemática a través de la plataforma habilitada por el partido. No obstante, la formación dispondrá de ordenadores en su sede para facilitar la participación. El horario para votar a través de estos equipos es el martes de siete de la tarde a nueve de la noche y el miércoles de 11 y media de la mañana a una y media de la tarde. Los resultados se conocerán el día 21 de junio.