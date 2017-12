The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO De Alcoy al mundo La empresa de software en el sector turístico, Doblemente, del alcoyano Pau Ferri, cumple 15 años miércoles, 22 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Doblemente. De Alcoy y para todo el mundo. Este es el eslogan de la empresa fundada por el alcoyano Pau Ferri, que acaba de cumplir 15 inviernos, consolidándose en el sector del software turístico. La firma, que cuenta con clientes procedentes de diez países, además de España, ofrece soluciones inteligentes para hacer las reservas de viajes online. Doblemente fue fundada en el año 2002 y comercializa su producto con la marca Dispongo. Entre sus clientes se encuentran estaciones de esquí como Grandvalira o VallNord en Andorra y Baqueira Beret, en España. Igualmente es utilizado por parques temáticos como Sendaviva en Navarra, y agencias de viajes tradicionales como Hispania u Olympia. El número de reservas realizadas a través de la tecnología que ofrece Doblemente sobrepasa ya el millón y son más de mil millones de euros los facturados por usuarios de Dispongo. Ferri y cuenta con un equipo de 30 personas, todas ellas residentes en estas comarcas. Pau Ferri es un apasionado de las nuevas tecnologías y del comercio electrónico. Autor del libro Cómo vender con éxito por Internet, en el que comparte un método de trabajo probado, una guía paso a paso para crear una tienda online y promocionarla para conseguir clientes y sacar partido a Internet. Bajo el paraguas de Doblemente y de la mano de Pau Ferri también han nacido otros proyectos muy interesantes en Internet. Por ejemplo, Mabisy, una plataforma cien por cien programada en Alcoy para que crear la propia tienda online y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece Internet. El cofundador de Mabisy es Jorge Aranega, Ingeniero de Telecomunicaciones y que cursó sus estudios en el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Junto con Andrés Gilabert creó también Formfy, una herramienta líder en la creación y gestión de eventos y en la venta de entradas. A través de formularios online se pueden crear todo tipo de eventos, bien de manera gratuita o bien cobrar por ellos. En la actualidad, en Formfy se han generado más de 300.000 inscripciones. La última empresa que ha visto la luz es Distribuyen, dedica a la venta online. Aquí se pueden encontrar tiendas online de éxito como Casaytextil, Puff de Pera o Happers.