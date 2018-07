The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD De los campamentos de refugiados a los campamentos de verano 23 niños saharauis de entre 7 y 12 años disfrutan en Alcoy durante los meses de julio y agosto del proyecto Vacaciones en Paz que cada año organiza la Asociación Dajla lunes, 09 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp 23 niños saharauis de entre 7 y 12 años disfrutan en Alcoy durante los meses de julio y agosto del proyecto Vacaciones en Paz que cada año organiza la Asociación Dajla. Un proyecto humanitario que tiene como objetivo que los niños pasen las vacaciones de verano en un entorno diferente al que viene siendo habitual en los Campamentos de Refugiados, además de poder tener acceso a una atención sanitaria digna. Ainoa Pérez es la responsable del proyecto en la Asociación Dajla. “Es una labor social muy importante. Ojalá algún año podamos decir que no necesitamos familias de acogida. Está claro que la sociedad si apoya y es consciente, pero son los gobiernos los que no apoyan”, destaca. Los niños se alejan de su realidad durante dos meses, “y esto supone mucho para ellos. Refuerzan el idioma español que se mantiene en sus colonias, tienen una revisión médica por un profesional, algo que no tiene allí y sobre todo conocen una nueva cultura, tanto ellos como las familias que acogen. La asociación está muy agradecida por la respuesta de la sociedad”, añade. Este lunes las familias disfrutan de una jornada lúdica en las Aulas Verdes que se prolongará hasta las 7 de la tarde.