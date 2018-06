De la comarca a Santiago

escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (01/06/2018)

El Camí de Santiago passa per la comarca. Municipis com Onil, Ibi o La Torre de les Maçanes són parada del conegut com Camí del Sud-est, que arranca a La Vila Joiosa, on arribaven els pelegrins procedents d'Itàlia. Molts d'ells foren atesos a l'hospital de Pobres de La Vila. Des de La Marina, seguint el Camí del Peix, ja emprat en època romana, els pelegrins arribaven a L'Alcoià. Després de passar per La Torre de les Maçanes, els caminants passaven per Ibi i Onil abans d'endinsar-se en terres castellanes.

Jordi Borrell, ramader i guia etnoturístic, destaca els elements històrics i naturals que fan d'aquest camí una valuosa joia amb tresors com les caves, el Palau d'Onil o la centenària Olivera Grossa de La Vila.