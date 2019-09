The examples populate this alert with dummy content

ARREL De la integració al senderisme La Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat llança una campanya per la igualtat i integració de la ciutadania estrangera i activa una nova edició de pas per rutes entre les muntanyes de la comarca miércoles, 18 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/09/2019) Benvinguts a la secció d’Arrel. Encetem una nova temporada amb la que, a través de les ones de Radio Alcoy, els aproparem l’activitat, els projectes i les novetats que es produïsquen a la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat i als quinze municipis de la comarca que la integren: Agres, Alcoi, Alcoleja, Alcosser de Planes, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, l’Alqueria d’Asnar, l’Orxa, Millena i Muro. Al programa coneixeran la campanya que ha iniciat la Mancomunitat de sensibilització i foment per la igualtat i integració de la ciutadania estrangera. Així, s’han organitzat uns tallers, que són gratuïts, perquè les persones d’altres països que han vingut a la comarca coneguen com funciona l’administració local i els procediments d’interés per a aquesta població. Parlem amb José Blanes, de l’empresa Crea360, que està sent l’encarregada d’impartir aquesta formació en dos sessions. I l’economia i l’emprendedurisme també sonen en aquesta edició. Fa quasi tres anys que la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat i el CEEI Alcoy-València van signar un acord de col·laboració per engegar l’Agència Impuls a l'Emprenedor i Empresa de la comarca. Aquest servei, durant aquest periode, ha donat 300 atencions i ha ajudat a crear 10 empreses. Per parlar d’aquesta agència i que cal fer per rebre assessorament, parlarem amb Jordi Tormo, tècnic de Promoció Econòmica del CEEI Alcoi. La promoció del patrimoni natural dels municipis que abracen la Mancomunitat també és un punt fort a l’activitat en aquest òrgan. Mostra d’açò és que, per segon any consecutiu, L’Alcoia i El Comtat –junt a la Mancomunitat de la Vall d’Albaida- ha organizat el programa Senderisme entre Muntanyes. Fem un repàs a les excursions programades en aquest cicle. Benvinguts al primer capítol de la temporada d’Arrel.