The examples populate this alert with dummy content

VIAJES De Irlanda a Canarias Pau García Solbes, editor de elpachinko.com, pone rumbo a Cobh y Tenerife para huir de los primeros calores del verano miércoles, 21 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (20/06/2017) Comienza la temporada alta de vacaciones y también la primera subida de los termómetros. Pau García Solbes inicia este recorrido radiofónico con una explicación de su reciente viaje a Irlanda con parada en Cobh, la última morada del Titanic, antes de su hundimiento en abril de 1912 y destaca adermás la isla de Spike, "la Alcatraz de Irlanda". De las temperaturas frescas de Irlanda el blogger da el salto a Canarias con interesantes propuestas en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la casa de Colón, el Museo Canario, los parques de San Telmo y Moramas o disfrutar del exotismo y belleza de la playa de Las Canteras. Pau García Solbes finaliza el programa con una serie de recomendaciones que todo viajero ha de tener en cuenta si quiere que ningún imprevisto arruine sus vacaciones.