DE CONDUCTOR A CONDUCTOR De la ITV a las ventajas de una buena descarbonización De conductor a conductor arranca este jueves con un analísis al nuevo reglamento para la Inspección Técnica de Vehículos y las claves del mantenimiento de las válvulas EGR para alargar la vida del coche jueves, 24 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/05/2018) La sección quincenal De conductor a conductor arranca este jueves en Radio Alcoy para analizar asuntos que tienen que ver con una buena conducción y mantenimiento del vehículo. Manolo García, gerente de Servinegar, inicia esta sección con las novedades del Reglamento de la ITV y consejos prácticos para aflojar las tuercas de una rueda o quitar restos de pegatinas de carrocería. La entrevista del primer programa está dedicada a conocer qué es una válvula EGR y cómo solucionar averías de la mano de Gilberto Vicedo, Beto, gerente de Talleres Viber.