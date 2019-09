"De Lerma sabía desde el 15 de julio que no se contaba con él"

Carlos De Lerma fue despedido del Alcoyano por no llegar a un acurdo de recisión de contrato. El jugador extremeño anunción en redes sociales su decepción del despido el ultimo día de mercado. Pero el Alcoyano na ha permitido que se manche su nombre porque explicó la circunstancia del despido. El director deportivo José Luís Gonzalez, quiso dejar claro lo sucedido. "De Lerma sabía desde el 15 de julio que no se contaba con ´çel. Se habló con el jugador para llegar a un acuerdo pero no lo aceptaro. No se si esperaba que al final se solucionase o que. Su representante hace quince días que lo sabía y la semana pasada le dijimos que si no lo arreglabamos le daríamos la carta de despido. Ahora no puede decir nada o hacer que parezca que el Alcoyano le ha despedido para fichar a otro jugador", declaró. Era un secreto a veces que De lerma no iba a jugar con el Alcoyano esta temporada, entre otras cosas por su bajo rendimiento de la campaña anterior. La prueba más evidente fue cuando el club ni siquiera lo presentó en la presentación oficial del equipo.