VIAJES De Nueva York a Alcoy De la celebración año nuevo en Times Square, Pau García Solbes habla de su regreso a Alcoy para acoger a los Reyes Magos junto a destacados bloggers que generaron 5 millones de impactos en la redes sociales jueves, 02 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (01/03/2017) Pau García Solbes, editor del blog de viajes elpachinko.com, inicia su última intervención en Hoy por Hoy Alcoy su reciente visita a Nueva York. Aunque se confiesa un enamorado de las grandes ciudades reconoce que la gran manzana no le acaba de impactar. Sin embargo, analiza cada uno de los puntos destacados de "la capital del mundo" y que sigue siendolo por los grandes espectáculos que ofrece en Broadway y de eventos deportivos en el Madison Square Garden. "Es una ciudad que necesita de varias visitas". De la celebración de año nuevo en Times Square Pau García Solbes, saltó a Alcoy para acoger a los Reyes Magos junto a destacados bloggers. El encuentro organizado en Alcoy generó 5 millones de impactos en las redes sociales. "Ha sido una campaña positiva que traerá muchos visitantes en un futuro". El editor de elpachinko.com realiza su última parada en esta entrevista en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de principios de enero.