FÚTBOL SALA De nuevo, los Cruzados La filà cristiana repite el triunfo del pasado año, esta vez, ante los Abencerrajes – El resultado ha sido de 3-4 con gol de falta directa en el último minuto viernes, 14 de abril de 2017 Tras el espectáculo del baloncesto dejando a los Benimerines como campeones en la prorroga ante los Verdes, era el turno del fútbol sala sénior. Con un pabellón lleno, los Abencerrajes se enfrentaban a los Cruzados, campeones de esta modalidad en 2016. La filà que defendía el título, los Cruzados, fue por detrás en el marcador durante el partido, un encuentro lleno de emociones, tantas que los porteros de ambos equipos sufrieron de algunas molestias durante el tiempo reglamentario. El portero de los Abencerrajes, tras hacerse una brecha en la cara, volvió a la pista con un vendaje y dispuesto a vivir la final. Así fue, y obviamente, el público lo recibió entre aplausos. En el último minuto, los Cruzados lograron revalidar el título tras un chutar a portería una falta obra de Iván Verdú, jugador del Unión Alcoyana FS, que puso el 3-4 en el marcador. La alegría y la euforia de los Cruzados y de parte del público estalló con ese gol que le daba el título a la filà cristiana en una final más que bonita entre dos rivales de altura que dieron un espectáculo a los asistentes que llenaron las gradas del Pabellón Mutualidad de Levante. En la carrera de montaña los Aragoneses han logrado el triunfo contando con la participación en su equipo del atleta alcoyano Ovidi Albert. En petanca, uno de los deportes que cuenta con más participantes en este trofeo, los Aragoneses se han impuesto a la filà Cordón. En squash han ganado los Cordones y en raspall los Alcodianos. En fútbol 8 veteranos los Mozárabes han logrado el título en la tanda de penaltis tras empatar a 1 frente los Labradores. En pádel, en la categoría bronce han ganado el equipo Aragoneses 3 y los Asturianos 1 han quedado subcampeones. En plata, Ligeros campeones y Aragoneses subcampeones. Y por último, en pádel oro los Mozárabes se han alzado con el triunfo mientras los Cruzados han quedado en segunda posición. En tenis mesa los Benimerines se han proclamado campeones y los Judíos subcampeones.