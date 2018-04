The examples populate this alert with dummy content

AVANCE De la Serna reinaugura el puente de Fernando Reig El ministro de Fomento destaca la inversión cercana a los 12 millones de euros en la reparación de la infraestructura lunes, 16 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, inaugura a esta hora el renovado puente de Fernando Reig, que ha permanecido cerrado por obras durante los últimos 20 meses. El ministerio ha invertido cerc a de 12 millones de euros en la reparación.