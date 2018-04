The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS De la Serna reinaugura el puente de Fernando Reig tras una inversión de 11,6 millones El alcalde critica el discurso partidista del ministro y anuncia que Alcoy asume con fondos propios la construcción de la rotonda del acceso sur lunes, 16 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/04/2018) más información De la Serna reinaugura el puente de Fernando Reig Alcoy ha recuperado una de sus principales vías de comunicación: el puente de Fernando Reig, cerrado al tráfico durante los últimos 20 meses por daños en los tirantes que sustentaban la plataforma. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha presidido el acto de reapertura, que ha derivado en un enfrentamiento entre representantes del PSOE y del Partido Popular a cuenta de las inversiones del Gobierno central en la Comunidad Valenciana. El ministro ha precisado que la inversión en la reparación del puente ha ascendido a 11,6 millones de euros. De la Serna ha destacado el “grado de innovación” en la ejecución de una “operación de ingeniería vanguardista” para sustituir los 38 tirantes, dañados por corrosión provocada por filtración de agua. El ministro ha subrayado que el puente de Fernando Reig es “singular” desde su inauguración, en 1987, al tratarse del primer puente prefabricado. Y ha aplaudido el adelanto en las obras, lo que ha permitido reducir el tiempo de ejecución respecto al plazo inicial, de 13 meses. El ministro, que no ha admitido preguntas, ha aprovechado para reivindicar las inversiones del Gobierno central en la Comunidad Valenciana. De la Serna ha lamentado que alcaldes valencianos se hayan reunido con la Generalitat para analizar el retraso en el desarrollo del Plan de Cercanías, con una inversión de 1.436 millones de euros hasta 2025. “No entendemos las críticas lanzadas desde el desconocimiento. Seguiremos trabajando con lealtad a las administraciones”, ha manifestado el ministro. Según ha dicho, los Presupuestos Generales del Estado para este año aumentan la inversión en infraestructuras en un 27% respecto a los de 2017. Tras la reapertura, el alcalde, Antonio Francés, ha lamentado que el ministro haya convertido la reinauguración en un acto del Partido Popular. El regidor ha avanzado que “ante la falta de compromiso del ministerio” el Ayuntamiento de Alcoy va a asumir con fondos propios la construcción de la rotonda de acceso a la ciudad desde Alicante, que también da acceso a la Font Roja. “Hemos pedido a la Demarcación de Carreteras autorización para ejecutar la obra ya que Fomento no cumple su compromiso de aportar 1,2 millones por la cesión de la antigua carretera nacional”, ha detallado Francés. La inversión en la rotonda será de 700.000 euros.