The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ De Toni Miranda a Nando Hervido Este jueves nos adentramos en el objetivo de Toni Miranda, uno de los fotógrafos sociales más demandados en Alcoy, que viene acompañado de una buena dosis de música de la mano de Nando Hervido viernes, 10 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (09/11/2017) El fotógrafo alcoyano Toni Miranda ha recibido infinidad de premios. El último, una mención dentro de la 39 colección del certamen Fearless Award centrado en imagen social. No obstante, él lo tiene claro. Es "el día a día", el calor del público que se enfrenta a su objetivo, lo que realmente le llena. Os invitamos a disfrutar de una de las entrevistas más especiales con las que contamos en el almacén de Tragaluz. Junto a Miranda, una nueva pinchada de la mejor música con Nando Hervido. ¡Nos vamos de doblete!