DEBATE ¿Deben seguir tirándose flechas de plástico duro en la Aparición de San Jorge? La familia del joven de 18 años que resultó herido grave en un ojo el pasado lunes interpone una demanda de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento para denunciar la peligrosidad del acto viernes, 28 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/04/2017) Las fiestas de 2017 dejan abierto un debate: ¿deben seguir tirándose flechas de plástico duro en la Aparición de San Jorge? La pregunta surge después de que el acto que cerró la fiesta se saldase con quince heridos por golpes de flechas, según el informe de la Cruz Roja. Uno de ellos, un joven de 18 años, resultó herido de gravedad en un ojo, por lo que tuvo que ser operado de urgencia el martes, tras ser atendido el lunes en Alicante. El joven evoluciona favorablemente. Su padre, Jaime Carbonell, pide medidas para evitar este tipo de incidentes. Aunque considera que es un acto "muy bonito, precioso" reconoce que también es "peligroso": "está claro que hasta que a uno no le toca, no se pone en marcha". Es precisamente lo que ha hecho la familia, que prepara una demanda contra el Ayuntamiento con intención de que actúe al respecto. Por su parte, el concejal de Fiestas y Seguridad, Raül Llopis, prepara un informe para determinar si la proliferación de heridas es consecuencia del cambio del molde de las flechas. "Nosotros sabíamos que el molde se diseñó para que fuera lo menos agresivo posible para que el comportamiento del lanzamiento no fuera contundente pero no sabíamos que las flechas de este año iban a producir el daño que han causado". Los heridos durante el acto de la Aparición han sido el principal incidente de las pasadas fiestas.