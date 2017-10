The examples populate this alert with dummy content

LLEIDA 4 - 3 PAS Debut agrio en la Ok Liga El buen juego no se vio reflejado en el marcador - Los de Punset pierden el primer partido - El sábado espera el Voltregá martes, 10 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Durante muchos minutos, se hicieron acreedores a un resultado positivo, pero en la primera mitad las pocas veces que chutaron a puerta y la falta de acierto en las que lo hicieron, fueron una losa demasiado grande ante un rival que presionaba con un ritmo de juego al que la defensa alcodiamista supo frenar, hasta que en el minuto diecisiete el ex del P.A.S., César Candanedo inauguraba el marcador (1-0).

A medida que transcurría el encuentro se inclinaba cada vez más hacia el equipo local y cinco minutos más tarde, en el veintitrés, nuevamente Candanedo batía a Guiri y subía al electrónico el (2-0). Un minuto más tarde Jordi Creus ponía tierra de por medio consiguiendo el (3-0). Con este resultado finalizó la primera parte.

En la segunda parte cambió la decoración, los de Sergi Punset se mostraron mucho más resolutivos y en el minuto trece de esta segunda mitad Maxi Oruste acortaba distancias (3-1). En el minuto quince Pere Cañellas conseguía en (3-2) y devolvía al partido a un P.A.S. Alcoi que seguía esperando sus opciones mientras contenía el dominio local.

Nuevamente los locales tomaban la iniciativa en el marcador en el minuto dieciocho con un desgraciado gol en el que un jugador desviaba la trayectoria del disparo lanzado por Roberto Di Benedetto, engañando al portero “Guiri” (4-2)

A falta de un minuto para la finalización, una falta directa ejecutada por Maxi Oruste subía al marcador el (4-3), resultado que a la postre sería el definitivo.

Mal sabor de boca para un Alcodiam que desde luego ha hecho méritos para llevarse algo positivo, pero al que su falta de pegada y de templanza en algunas ocasiones no se lo han permitido.

ICG Software Lleida: Lluis Tomás, Roberto Di Benedetto, Joan Cañellas, Javier Giménez, Andreu Tomás, Jordi Creus, Bruno di Benedetto, César Candanedo, Deri Mataix, Albert Mola.

P.A.S. Alcoi: Marc Grau “Guiri”, Vicent Martí, Maxi Oruste, Carlos Cantó, Pere Cañellas, Mathías Aznaez, Roc Llisa, Tutti Baieli, Francisco Roca, Manuel Monje. Información del PAS.