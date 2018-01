The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Declarado desierto el premio de música festera de Alcoy El jurado destaca el bajo nivel de los trabajos y su difícil encaje en el desfile de la Entrada sábado, 27 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El premio de composición de música festera de Alcoy convocado por la Asociación de San Jorge ha quedado desierto. El jurado, reunido este sábado, ha decidido no premiar ninguna de las 22 obras presentadas al certamen, convocado en la modalidad de marcha cristiana con el nombre de Amando Blaquer. El jurado lo han formado los profesores José María Valls y Pedro Lara y el director de la Corporación Musical Primitiva, Àngel Lluís Ferrando. En la decisión de declarar desierto el premio han pesado dos factores, según la Asociación: el nivel de los trabajos presentados, por debajo del mínimo exigido en un premio con más de medio siglo de historia, y la difícil posibilidad de interpretar las obras en el desfile de la Entrada cristiana, un requisito indispensable en las bases.