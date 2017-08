The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Declarar a la patrona alcaldesa perpetua fue un acto de amor" Mayte Pinilla, presidenta de la archicofradía, agradece la devoción de los alcoyanos hace 50 años con la Virgen de los Lirios jueves, 10 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/08/2017) La Virgen de los Lirios cumple 50 años como alcaldesa perpetua. La Archicofradía Virgen de los Lirios, que preside Mayte Pinilla, conmemora esta efeméride en la edición de este año. "Declarar a la patrona alcaldesa perpetua fue un acto de amor de los alcoyanos de la época con la Virgen de los Lirios", ha dicho. En la entrevista concedida a Radio Alcoy, habla de las actividades previstas como la exposición del acta municipal en la que se aprobó esta declaración. Se exhibirá en una urna junto a la imagen peregrina de la Virgen de los Lirios el próximo 16 de septiembre, víspera de la Romería en el zaguan del ayuntamiento. La presidenta de la archicofradía lanza un llamamiento a participar en la misa conmemorativa del 21 de agosto en el santuario de la Font Roja y en los actos de la semana grande.