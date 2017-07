The examples populate this alert with dummy content

PRETEMPORADA Definidos algunos partidos de pretemporada El Alcoyano confirma los amistosos del mes de julio, el primero será el día 22 martes, 11 de julio de 2017 El Alcoyano va cerrando partidos amistosos en este mes de julio en el que ha comenzado la pretemporada. Aunque habrá que esperar para ver al equipo de Aparicio en Alcoy, el primero de los amistosos confirmados no será muy lejos. En concreto en Ibi, donde jugará ante el Rayo Ibense en día 22. El segundo de los compromisos también será muy cerca, en concreto en Cocentaina y ante el Contestano, para la inauguración del reciente mentes terminado Campo de La Vía, este partido será el día 27. Al día siguiente, 28, el Alcoyano se desplazará a las instalaciones de Oliva Nova, para disputar el amistoso más atractivos de cuantos juegue, ya que el rival es de Primera División , el Getafe de Jorge Molina y Bordalás será el contrincante de los de Aparicio para cerrar, en principio un mes de julio de amistosos. En agosto el Alcoyano seguirá jugando partidos, entre ellos el Ciudad de Alcoy, el Alcorcón, de gira por la costa, podría ser rival del Alcoyano. La temporada anterior se jugó ante el Elche, todavía en Segunda División, este año vendrá como rival en liga tras su descenso. El clásico del verano ante el Muro, tiene pocas posibilidades de jugarse este año, la principal causa es por evitar jugar en superficies de césped artificial. El resto de partidos se irán confirmando según se vayan cerrando.