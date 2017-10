The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Del Cabanyal, pasando por los Max, hasta el Principal El Teatre Principal acoge este viernes la representación de 'Síndrhomo', una obra que nació de la crítica a la situación del barrio de Valencia y con el que su autora, de la compañía La teta calva, ha logrado un premio Max - Hablamos con una de sus protagonistas, la actriz Mercè Tienda jueves, 26 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Síndrhomo, la obra que desde El Cabanyal ha llegado hasta los premios Max, aterriza ahora en el Principal. Una historia entre dos hermanos que se enfrentan al Apocalipsis de sus vidas. Este es el argumento en torno al que gira Síndrhomo, un grito de supervivencia desde El Cabanyal de Valencia de matices tragicómicos, como ha explicado en Radio Alcoy una de sus protagonistas, Mercè Tienda. "Tiene golpes de comedia pero habla de temas duros: salió del festival Cabanyal íntim; hace dos años, hicimos una pieza corta sobre la situación del barrio, los desahucios y, a partir de ahí, se creó la historia de dos hermanos". La obra le ha valido a su impulsora, María Cárdenas, de La Teta Calva, el premio Max a la Mejor Autoría Revelación. Síndrhomo llega al escenario del Teatre Principal este viernes, a las nueve de la noche.