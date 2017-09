The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - MALLORCA Del Mallorca de Champions al de Segunda B En octubre de 2005 el Mallorca visitó El Collao con Héctor Cúper como entrenador en Primera División, cayó 4-1 miércoles, 27 de septiembre de 2017 20 de octubre de 2005, ese fue el último día que Mallorca jugó en Alcoy. Ese Mallorca estaba en Primera División, era partido de Copa del Rey y Héctor Cúper su entrenador. El Alcoyano festejó por todo lo alto que un Primera visitase El Collao. El formato de Copa era diferente, al Alcoyano le tocó un Segunda División, fue el Ferrol, era partido único en campo del de menor categoría, se llevaron 3-0. Sorteo de nuevo y tocó el Mallorca, alegría total, un Primera llegaba a El Collao y por aquel entonces el Mallorca era uno de los mejores valorados de la liga española. Hacía poco había ganado una Súper Copa de España y una Copa del Rey, consiguió varios sub campeonatos en competiciones importantes y era el Mallorca un gran equipo apetecible. En el Alcoyano, era entrenador Benigno Sánchez, jugaba, Mesa, Raúl, Salas, Montava, Barselleta, Parrado, Maestro Carrión o Garrido entre otros, y el Mallorca llegó al Collao, como gran favorito. Ambientazo que hubo en aquel partido, era el principio de una década donde el Alcoyano jugó contra los grande de España, esa noche, la del 20 de octubre de 2005 el Mallorca perdió 4-1, Parrado, Mesa y dos goles de Antoñana hicieron a los aficionado del Alcoyano los más felices del mundo. Nadie lo imaginaba y todos esa noche íbamos a dormir orgullosos de nuestro equipo de fútbol y con el sueño de que un grande tocase en la siguiente ronda. El sorteo fue al día siguiente y tocó el Atlético de Madrid de Fernando Torres. Pues ese Mallorca del que hemos hablado con otros jugadores pero la misma entidad, llegará a El Collao jugándose 3 puntos de liga, llega líder en solitario, sin perder y con una plantilla espectacular, está invicto. Pero el Alcoyano buscará la primera victoria de la temporada, ante el mejor equipo de la liga y ante el más importante junto a Elche por su reciente pasado. Es muy atractivo, y por eso el domingo hay que disfrutar de un buen partido de fútbol. Aunque no sepáis que piensan los jugadores del Alcoyano porque no hablan a la prensa, pero eso da igual, lo importante es la entidad, que está muy por encima de todos los que componen el Alcoyano, de ahora y de siempre.