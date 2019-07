The examples populate this alert with dummy content

ARREL Del patrimoni natural a les festes La Mancomunitat presenta el projecte de turisme de natura 20Mils, es prepara per a la constitució de l'òrgan supramunicipal per a esta legislatura i convida a participar en les celebracions del pobles miércoles, 17 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (17/07/2019) La Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat presenta la marca de turisme de natura 20Mils. El tècnic de turisme, David Fenollar, ens ha donat detalls sobre aquest projecte en Arrel. Un espai on també hem escoltat a Arnaldo Dueñas, gerent de l'òrgan supramunicipal, explicar com va el procés per a la constitució de la Mancomunitat per a esta nova legislatura en la que s'incorporen nous regidors. També, ha indicat que negocien amb empreses la gestió de l'alberg d'animals rere quedar desert el concurs i convida a visitar els pobles de la Mancomunitat aprofitant la celebració de festes patronals.