ELECCIONES MUNICIPALES Del plan general, al tren y la creación de empleo El primer debate electoral en clave local que acoge Radio Alcoy se centra en las propuestas de PSOE, Guanyar, Podem, Ciudadanos, Partido Popular y Compromís sobre Urbanismo, Infraestructuras y Economía viernes, 10 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Elecciones (10/05/2019) Radio Alcoy ha iniciado la campaña electoral con el debate en clave local en materia de Urbanismo, Infraestructuras y Economía. Han tomado parte Jordi Martínez por el PSOE, Mauro Colomina de Guanyar, Cristian Santiago de Podem, María José Valor de Ciudadanos, Lirios García por el Partido Popular y Alfredo Llorens de Compromís El plan general, la ciudad compacta y accesible, el centro histórico han sido algunos de los asuntos que han referenciado los candidatos en Urbanismo. En Infraestructuras la mejora del tren, dotar de vida el cauce del rio, mejorar los polígonos han sido otros de los temas más mencionados y en Economía la creación de empleo y los apoyos a las pequeñas y medianas empresas. El próximo miércoles 15 de mayo está previsto el segundo debate sobre Sanidad, Bienestar Social, Educación y Cultura. Y el tercero será el miércoles 22 con los alcaldables.