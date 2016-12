The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA Del sacrificio a la sonrisa Javier López, director del gimnasio Onsen, relata las claves de su experiencia al frente del centro deportivo jueves, 29 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/12/2016) Javier López inició hace nueve años una carrera de gran resistencia cuando decidió asumir la gestión del gimnasio Onsen, en el centro comercial Alzamora. Era un ejercicio de riesgo que ha derivado en la consolidación de un negocio que se tambaleaba con una gestión a distancia. En esta sesión de Productología, López narra su experiencia y explica cómo, tras casi una década, ha conseguido reforzar el lema básico del gimnasio: Fortalecer la sonrisa, una idea que transmite a través de la organización de eventos y de la comunicación mediante las redes sociales.