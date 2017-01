The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Denunciado por denuncia falsa El conductor de un vehículo denuncia el robo del mismo para evitar una multa por conducirlo borracho martes, 31 de enero de 2017 Denunciar el robo de tu vehículo para evitar una multa por conducir borracho. Es lo que hizo la madrugada del sábado un joven en Alcoy. La Policía interceptó un vehículo en la calle del Doctor Sempere. Sus ocupantes, cuatro o cinco jóvenes, salieron a la carrera. Los agentes pudieron retener a uno de ellos, que fue trasladado a la comisaría de Policía Nacional. La Policía sospechaba que podría tratarse de un robo. Dos horas después un joven denunció el robo de ese vehículo. Los agentes le sometieron a la prueba de alcoholemia, que dio positivo. El denunciante era el conductor del vehículo, que junto a otros amigos había escapado para eludir la multa. Fue detenido y denunciado por denuncia falsa.