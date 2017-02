The examples populate this alert with dummy content

MURO Deporte en la mejor compañía El Ayuntamiento organiza para el sábado 11 de febrero la segunda edición del canicross, en la que habrá también una marchacan sábado, 11 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/02/2017) El evento dedicado al mejor amigo del hombre cumple su segunda edición en Muro. El Ayuntamiento ha organizado un canicross para este sábado, 11 de febrero, que girará en torno a dos actividades centrales: una carrera con perro, de 7 kilómetros, y un paseo con el animal, de 5, conocido como marchacan. Además de otras novedades, que detalla el alcalde, Francesc Valls. "Además de haber exhibiones, desde el Ayuntamiento hemos habilitado un parque con juguetes para que los perros puedan correr libremente, sin necesidad de estar atados". El canicross de Muro arranca a las diez de la mañana.