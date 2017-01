The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Deporte con seguridad Benja Francés, de Centro Deportivo Ben Gym, organiza y presenta un curso de defensa personal dirigido a mujeres de todas las edades y condiciones físicas lunes, 09 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (29/12/2016) Benja Francés del Centro Deportivo Ben Gym presenta el Curso de defensa personal dirigidfo a mujeres de todas las edades y condiciones físicas. Acompañado de Ávaro Linares, profesor de Artes Marciales mixtas, aporta detalles del curso que enseña técnicas para afrontar o evitar una situación de crisis o difícil. El curso arranca en febrero con plazas limitadas.