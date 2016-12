The examples populate this alert with dummy content

SAN SILVESTE 2014 Deporte para terminar el año Más de 700 participantes han despedido el año corriendo la tradicional carrera popular miércoles, 31 de diciembre de 2014 Aunque no era de carácter competitivo, Jorge Gisbert Hinojosa se ha adjudicado la novena edición de la tradicional San Silvestre Alcoyana. Alrededor de 150 niños y más de 600 adultos, se han dado cita en la tradicional carrera popular para terminar el año haciendo deporte. Desde las 16.30 horas los más pequeños han disfrutado de las carreras prepararas para ellos, a las 18.00 ha comenzado la carrera por las diferentes calles de Alcoy recorriendo un total de 6 km con principio y final en el paseo de Cervantes. Disfraces, deportes y buen humor han sido la mezcla perfecta para despedir el año de la mejor forma posible, haciendo deporte. La prueba, ya está más que consolidada, con la de hoy, se han cumplido nueve ediciones.