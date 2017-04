The examples populate this alert with dummy content

TROFEO FILAES Deporte y fiesta se unen A las 8 horas ha arrancado el Trofeo Filaes 2017 donde alrededor de 1.300 festeros van a participar – En el archivo adjunto pueden consultar los horarios de los diferentes deportes y el lugar dónde van a disputarse los partidos jueves, 13 de abril de 2017 ficheros asociados FICHERO Horarios Trofeo Filaes 2017 A las 8 horas ha dado el pistoletazo de salida el Trofeo Filaes 2017 donde alrededor de 1.300 festeros van a participar durante los dos días que dura este evento, en el que equipos de nueve modalidades deportivas compiten. La principal actividad deportiva se concentra en el Polideportivo Francisco Laporta, donde desde las 8 de la mañana están disputándose partidos de fútbol sala, tanto sénior como alevín. Desde las 9 el fútbol 8 ha arrancado, modalidad que este año cuenta con la incorporación de la categoría juvenil que cuenta con cinco equipos repartidos en dos grupos, y que ya contaba con infantil, cadete y veterano. Las categorías inferiores disputan todos los partidos durante el jueves mientras que en las que compiten adultos se reparten entre los dos días dejando las semifinales y finales para el viernes. El squash también está en marcha desde las 8 horas donde compiten Abencerrajes, Cordón, Guzmanes y Llana. El tenis de mesa ha arrancado a las 11h y está dividido en tres grupos habiendo un total de once equipos, el viernes se celebrará la liga de los segundos clasificados, las semifinales y las finales. La petanca también ha sido de las modalidades más madrugadoras y además de las más solicitadas, un total de 23 equipos repartidos en cuatro grupos compiten por alzarse con el título de campeón del Trofeo Filaes 2017 que se conocerá el viernes en la final que arrancará a las 18h. El raspall se celebra en la calle Ingeniero Vilaplana durante el jueves y donde compiten cuatro equipos. El pádel, siendo una de las modalidades más numerosas ha arrancado a las 9 horas y hay tres categorías diferentes, oro, plata y bronce habiendo 24 grupos diferentes repartidos en las distintas categorías. El baloncesto es acogido por el colegio Las Paulas desde las 8 horas y sabiendo por la noche, tras los partidos celebrados a las 20 horas, los dos equipos finalistas que se enfrentarán el viernes a las 18.15 horas en el Pabellón Mutualidad de Levante del Polideportivo Francisco Laporta. En este deporte hay cuatro grupos siendo un total de quince equipos los participantes. En el documento adjunto pueden encontrar todos los horarios de las distintas modalidades. La carrera de montaña, que ha sufrido varias modificaciones a petición de los participantes, se celebra el viernes. Un total de 17 equipos están inscritos aunque hay filàs que cuentan con la representación de dos equipos. La salida será en la pista de atletismo del Francisco Laporta trasladando esta modalidad al epicentro del Trofeo Filaes ya que antes era en Batoy.