SER DEPORTIVOS Deporte y medio ambiente, mezcla perfecta El colegio Santa Ana organiza para el 1 de marzo una actividad deportiva y ecológica para toda la familia martes, 11 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/02/2020) El colegio Santa Ana organiza el sprint trail & eco marcha. Una actividad deportiva y ecológica para toda la familia relacionada con el medio ambiente. Concienciar a los más pequeños de cuidar el entorno, es uno de los objetivos principales, además de ser una prueba solidaria destinada al “Proyecte somriure”. Ser Deportivos se ha desplazado hasta la Venta Sant Jordi, donde hemos hablado con dos de los organizadores, Gonzalo Olcina y José Rico. Los objetivos, los detalles, las inscripciones, que ya superan los 300, y muchas cosas más han sido el argumento de programa de hoy.